Regione: arriva “psicoterapia aperta”

Da tre mesi è attiva in Italia l’iniziativa psicoterapia aperta. Si tratta di una rete di psicoterapia accessibile su tutto il territorio nazionale.

È un servizio che offre ai cittadini non in grado di corrispondere tariffe di mercato la possibilità di accesso ai servizi di prevenzione e cura della psicoterapia e della psicologia professionale.

“Una piccola parte del proprio monte ore professionale di ciascun professionista – spiegano gli organizzatori – viene dedicato a chi ha bisogno di intervento psicologico e non riesce ad accedervi per problemi economici. Tale iniziativa non ha alcun scopo promozionale o corporativistico, ma vuole essere un’azione di sensibilizzazione politica e sociale sussidiaria, ma non sostitutiva, ai servizi del settore pubblico, in questo settore sotto finanziato e insufficiente quasi mai in grado di rispondere alla crescente domanda di sostegno e cura psicologica”.

All’iiziativa, attiva da soli tre mesi, sono circa 437 i professionisti che hanno aderito all’iniziativa con i loro studi, circa 774 psicoterapie sono state offerte a prezzi sociali e, in più, sono circa 40 le associazioni che offrono accessibilità sociale su tutto il territorio nazionale.