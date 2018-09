Polizzi Generosa (Pa): trascritta la nascita di Martin Scorsese

Oggi a Polizzi Generosa è stato trascritto l’atto di nascita dell’attore Martin Scorsese. Dal consolato generale d’Italia di New York è partita la richiesta di trascrivere il documento lo scorso 9 agosto.

In questo modo Martin Scorsese è diventato cittadino italiano a tutti gli effetti, dopo che nel 2005 aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza.

Le radici di Scorsese riportano al lontano 1979 quando si recò nel paese dei suoi avi per conoscere ciò che aveva sentito dire dai suoi genitori, tra le bellezze delle nocciole, sfoglia e pasta con i fagioli, prima di trasferisci in America da Polizzi.

Arrivato in paese cno la giovane Isabella Rossellini, Martin Scorsese si recò all’ufficio anagrafe per capire le sue origini e conoscere il suo albero genealogico e, fornendo le sue generalità, non trovò conferma di parenti dall’impiegato, sul cognome fornito e, deluso dal fatto, il regista tornò in America.

Il sindaco di Polizzi Generosa, Pino Lo Verde, chiarisce i fatti, essendo anche un suo cugino di secondo grado. “Il cognome originario della famiglia era Scozzese. Negli anni Venti, quando i nonni e il padre di Martin emigrarono in America, la doppia zeta venne sostituita erroneamente con la erre e la esse. Martin ovviamente era all’oscuro di tutto. Fortunatamente scoprimmo l’equivoco – prosegue il primo cittadino – e lui potè tornare felice negli Stati Uniti”.

Nel 1990 l’attore torna in Sicili per girare i suoi capolavori e dopo aver capito l’inghippo rimette piede a Polizzi,, questa volta con un’altra ottica e visione su tutto, andando a visitare la casa dei suoi e portando con sé tutto ciò che di bello e gustoso potesse arricchire la sua breve permanenza.

Polizzi si arricchisce nella sua storia di un altro nome importante, un vanto per i paesani che ricordano i suoi successi cinematografici di attore come Taxi Driver, Toro Scatenato,New York New York,Quei bravi Ragazzi, e la sua carriera anche di sceneggiatore e produttore. I polizzani ricordano ben volentieri l’attore Vincent Schiavelli e sono molto legati a Domenico Dolce che spesso e volentieri torna nella sua Polizzi. Da oggi anche Martin Scorsese è un polizzano a tutti gli effetti.

Antonio David