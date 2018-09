Palermo: “alla scoperta del pianeta rosso”

Il prossimo sabato, 29 settembre, al planetario di Palermo sarà presentato l’evento “alla scoeprta del pianeta rosso”. L’appuntamento è a partire dalle 19.00 al parco villa Filippina.

Riprendono dunque le attività in sede del planetario all’interno del museo della scienza di parco Villa Filippina e sarà presentato l’evento con laboratori per bambini, spettacoli sotto la cupola dedicate al pianeta Marte e osservazioni astronomiche ai telescopi.

Si inizia alle 19.00 con il laboratorio per i bambini “Mars rover lab” in cui i giovani astronauti scopriranno la superficie marziana, telecomandando un piccolo Rover, riproduzione di uno dei robot cingolati costruiti dalla Nasa e dall’Esa che hanno esplorato il pianeta rosso in questi anni, realizzato dallo staff del planetario e posto all’interno di un Exhibit che riproduce il suolo di Marte.

I bambini, come dei veri e propri astronauti, avranno assegnata una missione di esplorazione a tempo durante la quale avranno la possibilità di scattare alcune fotografie che potranno, una volta sviluppate, stamparle e portarle a casa. Al termine della missione verranno regalati dei piccoli omaggi.

A seguire, a partire dalle 20.30, alcuni percorsi all’interno del museo e del planetario con spettacoli a tema con spiegazioni scientifiche sui vari studi finora eseguiti su questo splendido pianeta.

Programma

Ore 19.00 Laboratorio “Mars Rover Lab” (10 Euro per un Max di 15 Bambini – prenotazione obbligatoria chiamando il numero 328 3669549)

Ore 20.30 Visite sotto la cupola con turni ogni 45 minuti (4 turni: 20.30; 21.15; 22.00; 22:45. Ticket 5 euro adulti, 3 euro bambini). Ad ogni fine turno seguirà un’osservazione ai telescopi del pianeta dai prati di Parco Villa Filippina.