Capo d’Orlando (Me): casting fotografico con Nerina Toci al Loc

Lo spazio Loc di Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina, ospiterà il casting fotografico con l’artista Nerina Toci per il suo prossimo progetto incentrato sul “vuoto” del corpo.

Le opere saranno pubblicate in un catalogo a tiratura internazionale e saranno oggetto di mostre fotografiche. Il casting si terrà allo spazio LOC il 2 e il 10 ottobre del 2018. Sarà la stessa Nerina Toci, prima di iniziare la selezione, ad illustrare personalmente il suo progetto.

Non è richiesta alcuna esperienza come modella, ma la disponibilità a collaborare con l’artista nei modi in cui la stessa riferirà durante l’incontro. Si cercano circa 6/7 modelle di età tra i 20 e i 60 anni. Non è previsto alcun compenso per la partecipazione al progetto. Si tratta di foto d’arte dove si ricerca un’immagine con forte carica espressiva ed emotiva.

La selezione dei soggetti fotografici diventa molto più intima e richiede una totale collaborazione con l’artista che attraverso le foto narra il suo mondo, il suo vissuto e l’immaginato. Un mondo prevalentemente femminile in cui Nerina ha svelato prima se stessa, poi altre donne e adesso, attraverso la scelta dei nuovi soggetti, tenterà di far svanire tutto.

Nerina Toci, è nata e cresciuta artisticamente allo Spazio LOC e con questo luogo mantiene un forte legame; l’artista vive oggi fra Sant’Agata Militello, Palermo e Tirana.

Nello Spazio Loc, che ha sempre creduto nella sua potenzialità espressiva affiancata da una personalità estrosa e fragile, Nerina ha tenuto la sua personale “NUK BEHET” e ha presentato per la prima volta il suo libro fotografico pubblicato, con prefazione di Letizia Battaglia, da Navarra Editore, da qui è partita anche una proficua collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiana in Cile, che l’ha vista protagonista di una mostra personale itinerante, tra Santiago e Valparaiso.