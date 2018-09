Capo d’Orlando (Me): presentata la nuova stagione teatrale

Sono sei gli appuntamenti in cartellone nell’edizione 2018-2019 di Capo d’Orlando theater, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale, ormai diventata un appuntamento fisso nel panorama culturale siciliano.

Il 27 novembre appuntamento con “Il berretto a sonagli” con Gianfranzo Iannuzzo e per la regia di Francesco Bellomo. Il 4 dicembre Daniiele Pecci sarà il protagonista di “Il fu Mattia Pascal” per la regia di Guglielmo Ferro.

Il 27 febbraio appuntamento con “L’aria del continente” con Pippo Pattavina che torna nella cittadina tirrenica. Il 12 marzo andrà in scena “Il pomo della discordia” con Carlo Buccirosso e Maria Nazionale.

Il 10 aprile sarà la volta di Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli con lo spettacolo “Una donna da amare”. La rassegna sarà conclusa alla grane con “I grandi maestri” con Enrico Guarneri per la regia di Turi Giordano.

Fuori cartellone, a gennaio 2019, in programma due spettacoli delle compagnie orlandine. Si tratta del gruppo teatrale Il laboratorio, emanazione dell’associazione culturale Rosso di San Secondo, proporrà “A politica di Ciccu Pagghiazzu”, divertente commedia dialettale del commediografo Rocco Chinnici, epr la regia di nella Natoli.

E poi l’associazione Recitando e parolando con lo spettacolo “Una ricetta per single”, commedia brillante di Cinzia Berni per la regia di Donatella Ingrillì.

Questi due spettacoli sono stati richiesti dallo stesso primo cittadino Franco Ingrillì “con l’intenzione di proporre due serate di beneficenza con l’incasso che sarà devoluto alle famiglie bisognose di Capo d’Orlando. Sono certo che avremo il pienone”.

Il direttore artistico del Capo d’Orlando theater anche quest’anno è Salvatore Monastra che è soddisfatto per il cartellone allestito. “La nostra – dice – è una rassegna che cerca di coniugare le diverse esigenze di un pubblico appassionato e competente. Grazie anche all’aiuto di sponsor privati abbiamo allestito un cartellone di tutto rispetto, che coniuga le esigenze di equilibrio di bilancio e la qualità degli spettacoli, nel solco di una tradizione che continua”.

Il vicesindaco e assessore con delega alla cultura, Cristian Gierotto, ha sottolineato “l’operato prezioso del direttore artistico, anche nell’ottica della programmazione culturale che a Capo d’Orlando ha avuto sempre un ruolo di primo piano”.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Fulvio Mavilia, presidente dell’associazione Agorà che gestisce il teatro Rosso di San Secondo. Previsti anche per questa stagione doppi turni per ogni spettacolo: alle 18.15 e alle 21.15 per dare la possibiltià ad un pubblico più ampio di assistere alla rappresentazione teatrale.