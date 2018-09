Siracusa: scuola, da assessorato garanzie su sblocco servizi ai disabili

“Dall’assessorato alla famiglia e al lavoro della Regione Siciliana abbiamo ricevuto rassicurazioni sullo sblocco nei prossimi giorni dei servizi Asacom, di assistenza alla comunicazione e all’igiene, per i bambini e i ragazzi disabili nelle scuole della provincia di Siracusa. Vigileremo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile”. Ad affermarlo è Paolo Italia, segretario provinciale della Flc Cgil di Siracusa.

“E’ davvero spiacevole – aggiunge – constatare che tali servizi, fondamentali al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche ai suddetti studenti, non siano stati avviati già a partire dal primo giorno di scuola. Per questo ci siamo subito attivati come organizzazione sindacale per risolvere il problema”.

“Finalmente oggi – conclude – abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti . Ci auguriamo che siano messe in pratica da subito. Nel frattempo continueremo a verificare e a esercitare le nostre funzioni sindacali al fine di garantire il diritto all’istruzione di tutti gli studenti”.