Ramacca (Ct): rischia di annegare in auto, salvato dai carabinieri

Brutta disavventura per un sessantenne di Castel di Iudica, centro in provincia di Catania. L’uomo ha rischiato di annegare in auto, ma per sua fortuna è stato salvato dai carabinieri.

Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti in soccorso del sessantenne, sorpreso da un violento temporale nella zona di Ramacca dove è stato investito da un fiume di acqua e fango provocato dall’esondazione del torrente Sbardasino, finendo fuori strada.

I militari dell’Arma, resisi conto della gravità dell’incidente in quanto l’acqua continuava a salire di livello rischiando di far annegare l’uomo, hanno bloccato un escavatore transitante su quella strada, sono saliti a bordo del mezzo ed avvicinandosi all’autovettura del malcapitato gli hanno messo una corda alla vita per poi issarlo sull’escavatore e salvarlo.