Castelvetrano (Tp): viaggiavano con mezzo Kg di hashish e denaro in auto, arrestati

Due spacciatori sono stati arrestati dagli agenti della guardia di finanza di Castelvetrano, centro in provincia di Trapani. Viaggiavano in auto con mezzo kg di hashish e del denaro contante.

I finanzieri della tenenza di Castelvetrano, giovedì scorso, con l’ausilio delle unità cinofile della finanza, hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le arterie stradali che conducono alla valle del Belice per prevenire e reprimere il traffico di droga destinate allo sballo del fine settimana.

Il servizio è stato intrapreso a seguito di specifica attività di intelligence basata su informazioni raccolte sul territorio e integrate cno le risultanze emerse dalle banche dati in uso alla finanza.

L’auto è stata individuata tra Salemi e Gibellina. Sul mezzo viaggiavano due persone ritenute sospette ed è scattato il blitz. I finanzieri hanno fermato l’auto nei pressi di un distributore di carburante e hanno chiesto ai due informazioni sulla loro provenienza.

I due soggetti, in forte stato di agitazione, hanno fornito risposte contraddittorie sostenendo persino di non conoscersi. Grazie all’ausilio delle unità cinofile sono stati trovati nel mezzo 5 panetti di hashish e 600 euro in contante. I due corrieri, un italiano e un senegalese residenti a Castelvetrano, sono stati arrestati e prequisiti.

Sono state perquisite anche le tre abitazioni riconducibili ai due. Qui i finanzieri hanno trovato altra droga suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta e un bilancino di precisione nonché altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Nel complesso sono stati sequestrati mezzo kg di hashish, 7 grammi di cristalli di crack, 3 cellulari, 600 euro in contanti nonché materiale da confezionamento e una patente di guida.