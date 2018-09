Palermo: Armao inaugura l’anno scolastico, “non dimenticate il dialetto”

Il vicepresidente della regione siciliana, Gaetano Armao, ha inaugurato questa mattina a Palermo l’anno scolastico appena iniziato all’istituto di istruzione secondaria Alessandro Volta.

Il vicepresidente è stato accolto in maniera festosa da oltre 500 alunni nei campetti esterni dell’edificio. “Rivolto un saluto affettuoso agli studenti a cui auguro un buon inizio di anno – ha detto Armao – voi siete il futuro della Sicilia. Sono convinto che compito delle istituzioni scolastiche sia oggi quello di preparare gli studenti ad acquisire la capacità di essere flessibili e a lavorare bene con gli altri in una gamma vastissima di situazioni sociali.

Per questo, cari ragazzi, vi invito a fare squadra. Oggi più che mai serve una scuola di qualità che non può più essere vissuta utilizzando solo competenze individualistiche o competitive. Per raggiungere alti traguardi è necessario collaborare e cooperare”.

Il vicepresidente Armao ha poi posto l’attenzione sulla “salvaguardia della cultura e della lingua siciliana e ha invitato gli studenti a “non dimenticare mai il dialetto” raccogliendo un forte applauso da tutti.

“Per questo motivo – ha sottolineato il vicepresidente – il governo regionale, in coincidenza con la ricorrenza delle celebrazioni dello Statuto, ha maturato la decisione di rendere attuativa la legge 9 del 2011 sull’insegnamento del dialetto siciliano nelle scuole. Con l’assessore all’istruzione, Lagalla, siamo impegnati a far studiare sui banchi di scuola, per un’ora la settimana, oltre alle lingue straniere, anche il dialetto”.

All’inaugurazione erano presenti il dirigente scolastico Matteo Croce, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Anello e il vicequestore aggiunto del Commissariato di Brancaccio, Maurizio Antonucci.