Capizzi (Me): sui Nebrodi il primo e unico corso per assaggiatori di salumi

Arriva in Sicilia il primo e unico corso per assaggiatori di salumi che si terrà a Capizzi, nella cornice del parco dei Nebrodi, nel messinese. L’evento sarà ospitato nell’ex collegio di Maria, a Capizzi. L’obiettivo è quello di creare in Sicilia un gruppo di maestri esperti assaggiatori di salumi.

Il corso è stato pensato per gli addetti ai lavori, ma è indicato anche per gli amatori e i consumatori finali che vogliono approfondire le proprie conoscenze sulle analisi sensoriali, sulle tecniche di allevamento dei suini, sulle varie categorie di salumi e le materie prime usate nella produzione.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Onas, organizzazione nazionale assaggiatori di salumi.

I posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per informazioni ci si potrà rivolgere ai dottori Bianca Piovano e Anna Daniela Catalano Puma, referenti del corso ai seguenti indirizzi: onas.cn@libero.it e annadaniela1997@gmail.com