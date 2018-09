Barcellona Pozzo di Gotto (Me): i carabinieri arrestano giovane con mezzo Kg di marijuana in macchina

I carabinieri della stazione messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con i colleghi di Terme Vigliatore e il nucleo cinofili di Nicolosi (Ct) hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari della compagnia di Barcellona, già da alcuni giorni, avevano notato un anomalo movimento nella zona. Alle prime luci dell’alba di ieri il cane Indic ha mostrato chiari segnali di interesse nei confronti di un’auto di proprietà di F.B., residente in quella via.

Dalla perquisizione del mezzo è emerso che qui si trovavano diversi panetti di hashish per un peso di 250 grammi e ulteriori 250 grammi di marijuana. In più altri 100 grammi di marijuana erano già stati confezionati e divisi in dosi, pronti per la vendita al dettaglio.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga che sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, è stato associato nel carcere Madia di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del giudizio con rito direttissimo.