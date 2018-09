Nebrodi: la consulta incontra l’assessore Grasso

Una delegazione della consulta dei Nebrodi ha incontrato l’assessore regionale Bernadette Grasso. Presenti all’incontro, oltre al presidente della consulta, Alessandro Magistro, anche la vice presidente Giovanna Barbagiovanni, Giuseppe Famiani e Ghela Nuzzo.

Nel corso dell’incontro Magistro ha voluto sottolineare il continuo impegno profuso dalla consulta per le iniziative in essere fra cui il progetto sul randagismo, la proposta turistica che sarà presentata ufficialmente il prossimo novembre nonché altre attività in programma.

L’assessore Grasso, dal canto suo, ha plaudito al modo di agire della consulta e ha elargito preziosi consigli per il futuro. La consulta dei Nebrodi si riunirà domani sera alle 20.00 nell’aula consiliare del comune di Capo d’Orlando. Nel corso dell’incontro saranno discusse alcune proposte dell’ufficio di presidenza e sarà fatto un rendiconto di quanto fatto fino ad ora e soprattutto si darà il benvenuto ai nuovi comuni che sono entrati a far parte della consulta.