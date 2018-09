Scicli (Rg): aperitivi d’impresa con imprenditori

Incontri esclusivi con affermati imprenditori per condividere idee, esperienze, suggerimenti in una raffinata ed elegante cornice, con tanto di aperitivo a bordo piscina. Sono gli Aperitivi d’impresa, un ciclo di appuntamenti ideato e organizzato da Imbastita Business Campus nella propria sede di Contrada Imbastita 2E a Scicli, nel ragusano, rivolto a professionisti, manager, imprenditori e giovani che vogliono fare impresa in Sicilia.

Un’idea nuova e stimolante, quella lanciata da IBC: un party per imprenditori che arricchisce le tradizionali master lecture con momenti piacevoli, inedite occasioni d’incontro e opportunità per stringere relazioni sociali.

A inaugurare il ciclo di appuntamenti con gli Aperitivi d’impresa, venerdì 21 settembre alle ore 18.00, sarà Silvia Noè che tratterà il tema “Il coraggio di cambiare. Scegliere di fare impresa in Sicilia: difficoltà e opportunità”.

Silvia Noè è un’imprenditrice bolognese che nel 2015 ha scelto di investire a Scicli aprendo la Boutique Scicl.li . Laureata in economia e commercio, imprenditrice di terza generazione nel settore dell’abbigliamento, Silvia Noè si è sempre impegnata nella realtà imprenditoriale, nell’associazionismo e nella politica a Bologna. Presidente per due mandati dell’associazione per la Piccola e Media Industria dell’Emilia-Romagna, membro di giunta della Camera di Commercio per dieci anni, presidente dell’Associazione nazionale tumori (Ant), membro del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bologna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, consigliere comunale e deputato regionale per due mandati, nel 2011 è venuta in vacanza nei luoghi di Montalbano e se ne è innamorata. E da allora vi si è trasferita. Non solo per il suo “buen retiro”, ma anche per avviare nuova avventura imprenditoriale.

Una scelta, la sua, dettata non soltanto da motivi sentimentali (“innamoramento” per la città di Montalbano) quanto da una lungimiranza imprenditoriale, visto che il settore dell’abbigliamento a Scicli aveva un mercato dormiente. Un azzardo che si è dimostrato vincente e che ha contribuito nel giro di pochi anni a far ripartire il settore, con l’apertura di un numero sempre maggiore di attività commerciali. Silvia Noè racconterà la sua esperienza, le difficoltà, i limiti ma anche le grandi opportunità che questo territorio offre, con lo sguardo di chi oggi sta vivendo questa realtà da “nuova sciclitana”, forte di un bagaglio di esperienza acquisito in contesti imprenditoriali strutturati e consolidati.

Un’occasione preziosa, dunque, di incontro, confronto e crescita, tra chi opera in questo territorio, per condividere idee, conoscenze, suggerimenti, esperienze che possano dare un contributo alla crescita del tessuto imprenditoriale. Seguirà un aperitivo a bordo piscina, con cocktail e stuzzichini della casa. L’ingresso è gratuito ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi mandando una mail a m.occhini@ibusinesscampus.it oppure registrarsi tramite il link seguente: https://www.ibusinesscampus.it/evento/aperitivo-dimpresa-incontro-con-silvia-noe/