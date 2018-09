Messina: eliminare il tram? Per Atreju sarebbe un disagio

Il sindaco della Città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato ieri il nuovo progetto con cui intende rivoluzionare il trasporto urbano. Nel progetto è prevista l’eliminazione del tram.

Secondo l’associazione universitaria Atreju questa scelta provocherebbe enormi disagi soprattutto per gli studenti universitari.

“L’università – si legge in un comunicato dall’associazione – è sempre stata il fiore all’occhiello della nostra città e un punto di riferimento per migliaia di studenti, siciliani e non, che con enormi sacrifici investono le loro risorse, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e culturale di Messina.

Non riusciamo a comprendere come il sindaco possa pensare di eliminare l’unico mezzo cno cui la maggior parte degli studenti si reca giornalmente nei poli distaccati del Papardo, dell’Annunziata e del Policlinico, rischiando, con questa mossa, di dilapidare l’immenso patrimonio umano e di causare il declino di una delle università più importanti d’Italia”.

Per questi motivi l’associazioen Atreju chiede al sindaco De Luca di rivedere il progetto ed instaurare un dialogo sia con l’amministrazione universitaria che con i rappresentanti delle associazioni studentesche in modo tale da individuare i problemi e le carenze da elaborare, con un lavoro condiviso, un nuovo progetto di mobilità urbana, favorendo gli investimenti sui mezzi ad impatto zero, in modo da tutelare il meraviglioso luogo in cui è incastonata la nostra città, e favorendo la pratica del car pooling, da noi già proposta all’amministrazione universitaria.