Catania: spacciavano cocaina protetti dalla telecamera, 2 arresti

Due persone sono state arrestate a Catania in via Piombai nel quartiere San Cristoforo con l’accusa di spaccio di droga. Le manette sono scattate ai polsi del pregiudicato trentunenne Salvatore Conti e di una donna di 59 anni.

Ieri sera al termine di una proficua attività di indagine, i carabinieri hanno sorpreso un cliente mentre stava per ritirare la droga e hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Piombai. Qui l’uomo e la donna arrestati erano seduti dietro una persiana con accanto un bicchiere di plastica contenente 42 dosi di cocaina e 120 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

I due malviventi, per proteggersi da eventuali interventi delle forze dell’ordine, avevano installato in strada una telecamera collegata ad un monitor che avrebbe consentito loro di notare in tempo e distinguere qualunque persona si avvicinasse allal oro abitazione.

La droga, il denaro e l’impianto video sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Catania piazza Lanza.