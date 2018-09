Catania: rendeva invivibile la vita degli anziani vicini, indagata

Una donna di Catania aveva reso impossibile la vita degli anziani vicini che vivono al terzo piano dello stabile. Un nucleo familiare composto da tre anziane, tra cui una donna quasi centenaria.

La donna, indagata in stato di libertà dagli agenti del commissariato Borgo-Ognina, disturbava i tre con inigurie, molestie di ogni genere, imbrattando anche le loro cose e rovinandogliele.

L’astio nascerebbe dal fatto che l’indagata si infastidisca per la caduta di polvere e briciole sul proprio balcone. La donna, inoltre, ha riferito agli agenti di sentirsi turbata anche nello svolgimento della sua attività professionale.

La donna bloccava l’ascensore al secondo piano per arrecare disagio agli anziani che non potevano dunque utilizzarlo per raggiungere la propria casa.

Non solo, la donna metteva dietro la porta delle vittime spazzatura varia tra cui segnatura e offendeva gli anziani addirittura con cartelli contenenti gravi offese e frasi piene di rabbia con cui augurava i peggiori mali fra cui: “Dio vi maledica – cancro e ictus – crepa porco – porco chi butta briciole”.

Gli accertamenti compiuti, anche con gli altri vicini, hanno confermato quanto denunciato evidenziando che la donna aveva pessimi rapporti anche con gli altri inquilini.