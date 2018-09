Alcara Li Fusi (Me): verso il corso di primo soccorso pediatrico

C’è ancora tempo per iscriversi al corso di primo soccorso pediatrico che si terrà ad Alcara Li Fusi, centro nebroideo in provincia di Messina. Un appuntamento organizzato dal comitato civico di volontariato “Alcara una strada per ripartire”.

“Da sempre – sostiene Calogero Di Naso, sostenitore del comitato civico – il tema della viabilità per il piccolo paese collinare, vitale per il soccorso emergenza ambulanza per raggiungere la sede ospedaliera in tempi molto rapidi. Per questo motivo l’assenza e la presenza di una strada che velocizzi l’arrivo dei soccorsi, mi sono detto che si può aiutare tutti coloro che hanno bisogno in caso di emergenza”.

Lo stesso corso era stato già attivato a San Marco d’Alunzio ed era durato otto ore. Da quel momento Calogero Di Naso ha cercato di realizzare l’iniziativa anche nel suo paese, Alcara Li fusi. E così con il coinvolgimento del signore Santino Saccone che organizza il corso, è stato coinvolto tutto il paese, a partire dal primo cittadino, Ettore Dottore; dall’assessore Santoro, dall’assessore al turismo Mela Faraci e coinvolgendo tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza.

Il corso inizierà il 21 ottobre nella società agricola di Alcara Li Fusi. Ad appoggiare l’iniziativa, oltre al comune, anche il SAneccop, il Cor, 118, Cress, Villa Pacis, Acd Alcara, società agricola e il comitato civico Alcara una strada per ripartire.