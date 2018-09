Palermo: “vedere la musica” con BjM Mario Bajardi

Al polo museale di arte contemporanea di Palermo si tiene la rassegna “Vedere la musica”, diretto artisticamente dal produttore siciliano Alfredo Lo Faro. Il titolo stesso della manifestazione vuole testimoniare come l’arte, letta in chiave interdisciplinare, possa coinvolgere i nostri sensi e indurci ad un benessere psicofisico.

Lo scorso 8 agosto la rassegna ha fatto tappa a Brolo, nel messinese, con una mostra itinerante. Adesso si avvia alla conclusione con il concerto dell’artista siciliano Mario Bajardi e special guest Alessandro Sanfilippo.

Mario Bajardi ha ispirato tutta la rassegna attraverso il suo trascendentale progetto musicale capace di generare forti emozioni e di evocare scene visibili seppur invisibili. Il 14 settembre al museo Riso alle ore 19.00 presso la sala Kounellis, sarà protagonista proprio il musicista siciliano che si esibirà con un impianto hi end in quadrifonia per stimolare la massima immaginazione dei 200 fortunati che potranno accaparrarsi gratuitamente la poltrona.

BjM è un riconosciuto compositore di musiche per Film, cortometraggi, spot, jingle internazionali (Tasca Almerita spot: “The sound of vine”) e ha al suo attivo collaborazioni con artisti internazionali e aziende come la 8DIO. Con il suo violino crea sonorità ambient e sperimentali tramite elaborazione live tramite software e computer. Nelle sue performance prevede la presentazione al pubblico di brani inediti tratti dagli album BJM ARCHIVES – BJM GLASS ORCHESTRA – INVERSE – e l’ultimo lavoro SCHENGEN, tutti distribuiti in Europa e nel Mondo con doverosi riscontri di critica e pubblico.

Sanfj è un pianista compositore che attraverso un processo di sperimentazione, la sua formazione classica approda alle sonorità elettroniche. La composizione dei brani è realizzata con un pianoforte acustico suonato e registrato, motivo dominante nella maggior parte delle composizioni. Lo scenario che si propone è un mix di elettronica, ambient e classic contemporary.

Per prenotare occorre inviare un messaggio WhatsApp al numero 3333355811. Fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria.