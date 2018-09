Palermo: nuovo bando per i festival cinematografici siciliani

Lo scorso 17 agosto è stato pubbliato sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana, il nuovo bando per il cofinanziamento dei festival cinematografici sicilian, a firma dell’assessore al turismo, sport e spettacolo della regione Sandro Pappalardo.

Per la prima volta il bando avrà una durata triennale. “L’avviso garantisce per tre annualità le risorse necessarie per una programmazione mirata e sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto grazie all’impegno della Sicilia film commission. L’avviso – prosegue l’assessore- garantisce le risorse necessarie per una programmazione mirata e sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto grazie all’impegno della Sicilia film commission.

Credo che la rete dei festival cinematografici siciliani rappresenti un valore aggiunto per il territorio, in grado di raccontare attraverso l’arte il nostro territorio. Adesso con questo strumento gli operatori del settore potranno programmare e già su mia indicazione abbiamo innalzato la soglia massima di cofinanziamento e aumentato il budget annuale complessivo fino a 400 mila euro, integrando le risorse regionali in bilancio con quelle del programma Sensi contemporanei”.