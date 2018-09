Mascali (Ct): si era finto poliziotto per rapinare tabaccheria

Si era finto poliziotto e aveva rapinato una tabaccheria a Mascsali, nel catanese. Il Gip del tribunale di Catania, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 50enne catanese Gaetano Felice. L’uomo dovrà rispondere di rapina aggravata e furto con destrezza.

L’uomo, nel primo pomeriggio dello scorso 16 giugno, in via Scogliera a Catania aveva rubato una Fiat Punto ad un pensionato catanese. La stessa auto era stata utilizzata per andare a Mascali, impugnare un grosso cacciavite ed irrompere nella tabaccheria.

Qui, sotto la minaccia dell’arma impropria, ha costretto le due donne presenti nell’esercizio a consegnargli l’incasso, nonché svariate stecche di sigarette per poi fuggire a bordo dell’auto.

Gli investigatori, grazie alle analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nella tabaccheria e in strada, hanno rilevato i tratti somatici del criminale necessari per risalire alla sua identità.

Il reo è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, centro tirrenico in provincia di Messina, dove si trova rinchiuso per altra causa.