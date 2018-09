Caltanissetta: resti in contrada Palombara, si tratta forse di uno straniero

Sono stati trovati anche i resti della scatola toracica e del cranio del cadavere ritrovato in contrada Palombara a Caltanissetta. A dare l’allarme era stata una signora che ha scoperto delle ossa sul proprio appezzamento di terra.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica con i colleghi della squadra mobile che ieri hanno perlustrato tutta l’area. Finalmente nel pomeriggio sono state trovate altre ossa, in una zona coperta da alta vegetazione.

A breve distanza, in un indumento, è stato trovato un documento di identità di un cittadino straniero. Sono in corso le indagini per accertare l’identità dei resti del cadavere e risalire alle cause della morte, che allo stato attuale gli inquirenti ritengono naturali.