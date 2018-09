Viaggi da sogno in luoghi da favola

Almeno una volta nella vita dovremmo provare il brivido di prendere l’aereo e volare via lontano alla scoperta di nuovi confini. È vero che l’Italia è tra i Paesi più belli al mondo con i suoi paesaggi da sogno, un mare da scoprire con coste sabbiose e splendide scogliere, oltre a una ampia offerta di strutture ricettive di ogni tipologia, dagli hotel extra lusso ai Bed & Breakfast, che si sono estesi a macchia d’olio negli ultimi anni, fino ai villaggi vacanza ideali per le famiglie oltre ai numerosi luoghi dove poter campeggiare con tende o camper.

Bisogna considerare che per l’alloggio in molte località si paga una tassa di soggiorno. Per conoscere il costo della tassa turistica scopri di più qui grazie alla ricerca di Liligo, in modo da poter avere un quadro chiaro della spesa complessiva del viaggio.

Nonostante l’offerta turistica del nostro Paese sia ampia e allettante, un viaggio lontano alla scoperta di nuovi mondi è un’esperienza che arricchisce la nostra cultura e che riserva sorprese e dona emozioni nuove.

Quali mete scegliere

Non può esserci una guida che pretenda di illustrarci quale deve essere il posto ideale da visitare, perché il mondo è grande e le realtà e i paesaggi sono completamente diversi, ma tutti interessanti e meravigliosi, quindi non possiamo che essere noi a scegliere qual è il nostro luogo da sogno, se uno dei tanti Paesi tropicali con le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, oppure le grandi e importanti metropoli americane e asiatiche o ancora i deserti e i villaggi africani e asiatici. Non sottovalutiamo anche il fascino delle zone polari e delle foreste incontaminate.

La scelta dipende molto dai gusti e dalle inclinazioni di ognuno, da quello che sogniamo ad occhi aperti. Teniamo conto che ogni viaggio segna la nostra vita, la nostra personalità e arricchisce il nostro bagaglio culturale, quindi una volta raggiunto il luogo dei nostri sogni e viviamo a pieno l’esperienza che ci aspetta.

La bellezza del continente europeo

Nel caso in cui desideriamo vivere un’esperienza diversa, ma non abbiamo la possibilità di organizzare un viaggio così lungo, consideriamo che il nostro continente offre dei luoghi di una bellezza incommensurabile come le Isole Canarie che hanno un mare da sogno, paesaggi incontaminati e il bellissimo deserto di Gran Canaria per vivere delle esperienze indimenticabili. L’arcipelago spagnolo è situato al largo dell’Africa Nord Occidentale ed è facilmente raggiungibile in poche ore di volo.

Spostandoci verso il nord, nei territori della Svezia e della Norvegia lo scenario cambia e il fascino dei freddi paesi del Nord prende il sopravvento, con lo scenario incantato della Lapponia e la leggenda di Babbo Natale, che farà sognare i nostri bambini.

Se siamo amanti della cultura il continente europeo ci offre città dal fascino storico e artistico con strutture architettoniche, musei, cattedrali e luoghi di interesse culturale. Belle e degne di visita le città dell’Europa centrale come Vienna, Berlino o dell’Europa dell’Est, come quelle della Croazia e della Polonia.