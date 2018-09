Il palazzo Scavuzzo-Trigona, nel cuore di Palermo, è stato riaperto dopo 50 anni e quest’anno a partire da sabato prossimo, ospiterà “Nature is viral – paradise lost (artists support the green world”, mostra internazionale a cura di Sveva Manfredi Zavaglia.

La mostra celebra il lavoro di dieci artisti internazionali con opere “site specific” in occasione di Palermo 2018 e Manifesta12, la biennale nomade europea di art contemporanea che anima Palermo già dal mese di giugno.

Palermo quest’anno, Capitale italiana della Cultura 2018, è la capitale della cultura artistica e delle altre culture, un progetto di visione che vede la cultura come “capitale” attorno al quale far crescere tutta la comunità. Cultura dunque a 360°, non solo cultura artistica ma anche culture della pace, dell’accoglienza, della legalità, d’impresa, dell’innovazione, dei giovani, ambientale, della solidarietà, della diversità.

Palermo: “Nature is viral”, mostra internazionale a palazzo Scavuzzo Precedente 1 di 6 Successivo Natalia Trivino- senza titolo Andrea Samory - "I thought I could trust you" Andrea Felice "Le porte dell'Oceano" Shantanu Amin "Evergreen drone photo" Hind Chaouat "Grey Sky" fotografia fine art Mahonar Chiluveru, scultura vetroresina e carta

La seconda parte del progetto sarà inaugurata il 15 settembre per concludersi il 4 novembre con Hind Chaouat, fotografa del Marocco; Andrea Felice, pittore mix media; Natalia Trivino Lozano, pittrice colombiana; Shantanu Amin, fotografo indiano; Andrea Samory, scuoltore Italia/Giappone; Mahonare Chiluveru, scultore indiano insieme ai già presenti Antonio Covarrubias Noè, pittrice cilena; Silvia Caimi, pittrice italiana; Loredana Salzano, scultrice italiana, Sofo Berd pittrice georgiana.

“Nature is Viral – Lost Paradise” è un progetto che ricorda il paradiso come giardino, così come era considerata dagli arabi la città di Palermo. La sua ambizione è di offrire un’ampia realizzazione visiva di artisti professionisti che coprono varie fasce d’età, con pitture, sculture, fotografie, installazioni di tecniche e materiali diversificati. Il tema è sulla sensibilità di ritrovare la natura in modo virale con opere e installazioni che propongono nuove composizioni artistiche di carattere, con grande armonia e ritmo, ispirate all’idea della tutela dell’ambiente. Arte diventa Virale quando inizia a conversare con la Natura – Gli artisti ci invitano a soffermarci sul rapporto uomo/natura per ritrovare quell’equilibrio perso. Il processo creativo dell’arte insieme alla natura può favorire cambiamento e maggior rispetto.