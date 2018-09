Messina: ritornano i corsi all’accademia e Music on stage

Ritornano a Messina i corsi all’accademia di recitazione e musica on/stage. Tante le novità. Sono previsti i corsi di recitazione e dizione e anche il corso completo di musical che prevede recitazione, dizione, canto, danza, scherma, tip tap e lo studio di inglese nella recitazione e nel canto.

E’ il secondo anno di attività per l’accademia on stage, diretta artisticamente da Paride Acacia (recitazione e arti sceniche) e che vede l’apporto di Sarah Lanza (danza) e Christian Gravina (canto ed interpretazione).

I corsi sono a numero chiuso, previa selezione per: adulti (corso di formazione base); adulti \ (attori già con formazione ed esperienza), ragazzi (due fasce di età: 7 \ 11 anni e 12\14 anni); over (dai 40 anni in su).

Sono in programma delle lezioni di prova gratuite. Questo il calendario: Adulti ed Over (recitazione e musical) si svolgeranno venerdì 21 settembre e venerdì 28 settembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mentre le lezioni di Teatro per Ragazzi\Musical Junior sabato 29 settembre dalle ore 16 alle ore 19.

Le lezioni prova si svolgeranno nella sede dell’Accademia On Stage che si trova in via Macello Vecchio 54 (una parallela di Viale Principe Umberto all’altezza dell’arco di pietra). Per info e prenotazione contattare il numero 347.0620284-328.2159227.

Agli allievi selezionati del corso adulti saranno riservati stage volontari di apprendistato da auditore nelle future produzione della Peep Arrow (di Massimo Romeo Piparo), società di produzione di musical in Italia ed opportunità di sessioni speciali nei suoi casting.

Gli insegnanti dei corsi di recitazione e musical adulti e teatro ragazzi sono tutti professionisti altamente qualificati.

L’accademia si avvale dei seguenti insegnanti: nei corsi per gli adulti Michele Falica (dizione e recitazione), Gabriella Cacia (dizione, recitazione e studio della lingua Inglese).

Sono anche previsti un ciclo di incontri studio con il regista a produttore Roberto Bonaventura, con Silvana Lupino (Insegnante di Recitazione, attrice e co-direttrice del teatro Primo di Villa San Giovanni), Egidio La Gioia (Cantante\Attore) e Fabrizio Papalia (scherma teatrale).