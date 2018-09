Gravina (Ct): dal 14 al 23 il festival della birra

È tutto pronto a Gravina di Catania per la VI edizione della festa della birra in programma dal 14 al 23 settembre nell’area esterna al centro commerciale Katanè.

L’evento quest’anno è inserito nella rassegna eventi d’estate 2018 del comune di Gravina. “Il festival si è ormai consolidato come iniziativa capace di caratterizzare l’offerta turistica del nostro territorio – ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – e con una punta d’orgoglio posso dire che è diventato fonte d’ispirazione per altre realtà.

La favorevole posizione logistica di Gravina, che rappresenta la porta d’ingresso ai paesi etnei, insieme ai numerosi momenti dedicati all’intrattenimento e allo spettacolo in programma quest’anno – ha continuato – possono sicuramente contribuire a rilanciare il potenziale attrattivo del nostro territorio”.

Dello stesso tenore le parole di Rocco Ramondino, direttore del centro commerciale Katané secondo cui “Si tratta per noi di un’iniziativa importante perché rappresenta un esempio di sinergia virtuosa tra imprenditori, operatori economici e istituzioni – ha sottolineato – la nostra realtà commerciale si riconosce pienamente nel territorio, costituendo di fatto uno spazio di aggregazione sociale”.

Alla presentazione ufficiale del programma erano presenti l’assessore al commercio e allo sviluppo economico Alfio Cannavò, l’assessore al turismo Patrizia Costa e il consigliere Franco Marcantonio, ideatore e promotore del Festival della Birra a Gravina. “L’obiettivo è quello di superare le 50mila presenze dell’anno scorso – ha commentato Marcantonio – grazie a iniziative come questa avremo ricadute positive sia per gli espositori, sia in termini di visibilità per la nostra città”.

A illustrare i dettagli di questa edizione è stata Agata Nicotra, presidente della New Events group, organizzatrice della manifestazione: “Avremo circa trenta stand per l’area food dedicati alle birre artigianali e ai prodotti tipici, ci saranno inoltre circa trenta espositori commerciali e dell’artigianato. Ogni giorno avremo tre band diverse che si esibiranno in concerto sul palco e il Luna park. Tra le novità di quest’anno – ha concluso – avremo la ruota panoramica e la “silent disco”, la discoteca in cuffia”.