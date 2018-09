Catania: lite fra condomini, interviene la polizia

Liti fra condomini nei quartieri Canalicchio e Borgo Sanzio a Catania che hanno richiesto l’intervento della polizia del locale commissariato.

Il primo dei due interventi ha avuto come progatonista una donna ultrasettantenne nella zona Nuovalucello. La signora aveva presentato un esposto contro un vicino di casa che l’avrebbe minacciata con una spranga di ferro e tentato di investirla con la propria auto.

I poliziotti per i fatti in questione hanno indagato in stato di libertà un ultrasessantenne pluripregiudicato. L’uomo si sarebbe infastidito che l’anziana dava cibo ai gatti nello spazio comune condominiale.

Ulteriore lite si è verificata in zona Borgo. Qui, due donne dello stesso nucleo familiare hanno denunciato molestie da parte di un inquilibo del piano superiore al loro.

Secondo l’accusa, l’uomo da oltre un anno disturbava le due donne con rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte. Persino il suono di una chitarra elettrica è stato vantato dal persecutore sul suo profilo sui social network in tono di disprezzo per il disturbo arrecato alle vicine.

Addirittura una delle due donne, una studentessa, non riusciva più a studiare per i rumori che provenivano dall’appartamento superiore. Secondo le denuncianti, paradossale scopo dell’asserito molestatore sarebbe stato quello di costringerle a lasciare l’immobile per farvi entrare la propria suocera.