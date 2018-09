Caltanissetta: ritrovato cadavere in contrada Palombara

È ancora da identificare il cadavere ritrovato nella serata di ieri in contrada Palombara a Caltanissetta. Ad accorgersi del cadavere è stata una donna che stava passeggiando nel suo terreno e ha notato delle ossa sparse in tre diversi punti del suolo.

A fronte dell’insolito ritrovamento ha immediatamente allertato gli agenti della questura di Caltanissetta che hanno proceduto ai primi accertamenti. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica nonché il pm di turno, Davide Spina.

Dopo una prima ricognizione dei luogo la zona del ritrovamento è stata posta sotto sequestro. Questa mattina l’intervento del medico legale che ha dissipato ogni dubbio sull’appartenenza delle ossa ad un essere umano. Sono in corso indagini per risalire all’identità della persona e alle cause della sua morte che, allo stato attuale, sono da ritenersi naturali.