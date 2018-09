Messina: due addetti di Messinaservizi aggrediti nella notte, solidarietà dei sindacati

Due addetti di Messinaservizi sono stati aggrediti nella notte. A loro arriva la solidarietà di FpCgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Sono stati aggrediti all’autoparco di via Salandra da due sconosciuti che chiedevano di spostare i cassonetti.

“La situazione sta ormai sfuggendo al controllo – commentano i quattro segretari provinciali Francesco Fucile, Letterio D’Amico, Michele Barresi e Pietro Fotia – siao arrivati al punto che chi svolge con dedizione e diligenza il proprio lavoro è oggetto di attacchi e violenze immotivate.

Messina servizi sta dimostrando di aver imboccato la strada giusta per ridare dignità al servizio e ai lavoratori. A questo punto ci chiediamo se non sia un disegno premeditato da parte di qualcuno che non ha l’interesse che la società funzioni o che la città abbia quel minimo di decoro necessario a definirla tale.

Ci riserviamo – proseguono i sindacalisti – di capire meglio l’episodio e chiediamo alla società di predisporre un servizio di guardie giurate necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori sulla cui pelle non si scherza”.