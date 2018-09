Caltanissetta: 145 stecche di hashish nascoste nella ruota dell’auto

Aveva pensato ad un nascondiglio davvero insolito Eros Toni Castello, 29enne arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Caltanissetta ieri pomeriggio. Aveva nascosto 145 stecche di hashish nel passaruota dell’auto.

In totale, 155 grammi di hashish, sono stati sequestrati dalla polizia impegnata in un servizio antidroga. Dopo aver pedinato il ventinovenne, che viaggiava sulla propria auto, lo hanno fermato in una traversa di via dei Mille. In questura è stato sottoposto ad una perquisizione personale, perquisizione estesa anche al mezzo.

Nel passaruota anteriore dell’auto gli agenti della narcotici hanno trovato un involucro di cellophane con 145 stecche di hashish di circa 1 grammo ciascuno e la somma di denaro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere Malaspina dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Già nel febbraio del 2016 era stato arrestato per spaccio di droga e condannato a due anni di reclusione e al pagamento di una multa di oltre 8.500 euro, ma aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena per cinque anni.