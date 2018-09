Raddusa (Ct): grano duro tra passato e futuro

Nell’ambito della festa del grano che si svolgerà domani, 7 settembre, a Raddusa, la Cia Sicilia orientale, in collaborazione con Agia dei giovani imprenditori agricoli e donne in campo, organizza un convegno pubblico su “Pac e grano duro, tra passato e futuro”.

L’appuntamento è alle 17.00 al centro polifunzionale Papa Giovanni Paolo II in via Regina Margherita. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Allegra, alla tavola rotonda moderata da Vincenzo Grassia, coordinatore regionale GIE cerealicolo, interverranno Graziano Scardino, responsabile regionale CAA CIA Sicilia; Pino Cornacchia, responsabile dipartimento sviluppo agroalimentare CIA; Giovanni La Via, eurodeputato, relatore PAC parlamento europeo; Carmelo Allegra, presidente AGIA Sicilia; Gea Turco, presidente donne in campo Sicilia; Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale agricoltura; Giuseppe Di Silvestro, presidente Cia Sicilia orientale. Concluderà i lavori Edy Bandiera, assessore regionale all’agricoltura.

“Abbiamo un appuntamento importante che è la riforma della Pac per il periodo 2020-2027 – anticipa il presidente Giuseppe Di Silvestro – che va cambiata e noi stiamo lavorando già da un anno in questo senso. La nuova programmazione deve favorire l’innovazione delle aziende giovani e al femminile e intervenire sull’agricoltura delle regioni del Sud Italia, della Sicilia in particolare, delle sue zone interne, a salvaguardia di culture come il grano duro, l’ortofrutta e tutte le eccellenze. La Pac dal punto di vista finanziario rappresenta il 30-40 % del reddito delle aziende agricole”.