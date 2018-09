Messina: cocaina e marijuana, 3 persone arrestate e una denunciata

Due persone arrestate e una persona denunciata. Sono i risultati di un’operazione antidroga condotta dagli agenti della polizia di Stato di Messina a Santa Lucia Sopra Contesse.

Nel corso di perquisizioni domiciliari sono stati arrestati i messinesi Antonino Settimo, 31 anni, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e Roberto Ronsisvalle, 25 anni, attualmente ai domiciliari.

Nel primo caso è stato determinante il fiuto del cane Dandy che ha individuato il nascondiglio della marijuana. La droga era stata nascosta da Settimo in una vecchia bombola del gas a cui era stato tagliato il fondo, abbandonata in un cortile adiacente alla proprietà del giovane.

I poliziotti hanno continuato a cercare, nonostante il pusher sostenesse di non nascondere altro e hanno trovato una seconda bombola in disuso con altra marijuana e tre pistole, due semiautomatiche con matricola parzialmente abrasa e una rivoltella, nascoste in calze da uomo insieme al relativo munizionamento.

Trovati anche 16.98 grammi di cocaina nel vano sella dello scooter e tre bilancini di precisione. In totale sono stati sequestrati quattro chili e mezzo di marijuana.

Il trentunenne è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma comune da sparo, di arma comune da sparo clandestina e di munizioni nonché di ricettazione.

Degli stessi reati è indagata una seconda persona: Ronsisvalle. Nel suo caso gli agenti hanno sequestrato circa 400 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Anche questa volta il pusher ha tentato di rifilare agli agenti una minima parte della droga, consegnandola spontaneamente. Il grosso della droga, però, era nascosto nella camera da letto.