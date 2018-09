San Piero Patti (Me): verso la festa del volontariato

Ritorna a San Piero Patti per il terzo anno consecutivo la festa del volontariato organizzata dal gruppo scout Agesci San Piero Patti 1 Padre Carmelo Apostolato, con il sostegno di iniziative di promozione del volontariato del CESV Messina e patrocinata dal comune di San Piero Patti.

La manifestazione si svolgerà sabato 8 settembre. Nasce dalla volontà di far conoscere il mondo del volontariato sampietrino, una vetrina in cui le varie associazioni potranno far conoscere il loro operato e far conoscere l’importanza che tali associazioni hanno sul territorio.

Sarà un momento di festa in cui verranno organizzate iniziative coinvolgenti per tutti, dai giovani alle famiglie, in modo da stimolare e far apprezzare lo stare insieme gustando il piacere di vivere il proprio paese divertendosi insieme.

Quest’anno è stato scelto lo slogan “Chi si offre volontario?” per la manifestazione che prevede anche la creazione di stand informativi in piazza in cui le varie associazioni potranno prestare il proprio operato.

Nel corso dell’evento verrà realizzato un grande gioco per ottenere da ogni associazione il proprio timbro da apporre sul passaporto del volontario che sarà consegnato ad ogni giocatore.

Per ottenere il visto ogni giocatore dovrà superare una prova sulle attività svolte dell’associazione, un modo creativo e giocoso per attirare i più giovani al fantastico mondo del volontariato e far capire che donare del tempo agli altri, oltre ad essere utile per gli altri, può essere divertente e capire che chi dona riceve indietro più di quel che dà.

Dalle 20.00 in poi è in programma un momento di convivialità con la festa dei maccheroni al sugo a cui seguirà lo spettacolo degli Onda sonora band, un gruppo formato dai ragazzi dotati di uno straordinario talento.

Alla manifestazione parteciperanno la Misericordia di San Piero Patti, l’associazione Schegge d’arte, La voce delle donne, la pro loco Teresa Martino, il gruppo Quintessenza, l’asociazione Il vento del sud, l’associazione diabetici nebroidea affiliata Fand, l’Asd Petra l’Asd young people power, l’associazione Ca-Sud e il gruppo volontari del convento dei carmelitani.

Sarà un’occasione per trascorrere una intera giornata all’insegna dell’allegria e conoscere più da vicino il magico mondo del volontariato, nel quale il benessere del prossimo è al di sopra di tutto.