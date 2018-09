Gravina di Catania (Ct): verso gli open day per l’assistenza per gli alunni diversamente abili

L’amministrazione comunale di Gravina di Catania ha definito le priorità alla conferenza dei servizi con i dirigenti sclastici per l’assistenza per gli alunni diversamente abili.

Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta la conferenza dei servizi degli istituti scolastici pubblici nel corso della quale si è parlato di sicurezza degli edifici, manutenzioni, refezione scolastica e assistenza agli alunni diversamente abili.

“L’incontro – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso – è servito a fare il punto sulla condizione delle strutture, in particolare sotto il profilo della sicurezza, sugli interventi già realizzati durante l’estate e su quelli che saranno ultimati prima dell’inizio delle lezioni. Si tratta di questioni che rappresentano le priorità nelle politiche scolastiche.

Contestualmente abbiamo definito sia la procedura di selezione per la fornitura degli arredi necessari, sia il servizio mensa scolastica che partirà regolarmente il 24 settembre. Inoltre – ha sottolineato – con apposita delibera abbiamo disposto di proseguire in via integrativa il servizio di assistenza per l’anno scolastico 2018/2019 a favore degli alunni portatori di handicap, attraverso il sistema dei voucher da utilizzare con Enti socio-assistenziali regolarmente accreditati all’albo distrettuale, alla sezione inabili2.

“Si tratta dell’assistenza igienica personale in favore degli alunni certificati frequentanti gli istituti di Gravina di Catania – ha specificato l’assessore con delega all’Istruzione e ai Servizi sociali Patrizia Costa – l’assistenza alla comunicazione per gli aventi diritto residenti nel nostro Comune. Una misura apprezzata particolarmente dai dirigenti scolastici . Al fine di informare le famiglie sulle modalità di accesso ai voucher abbiamo organizzato degli open day che si terranno il 7 settembre 2018 alle ore 10.00 al Circolo didattico Giovanni Paolo II presso la sede centrale di via Etnea, vico Maiorana 3; sempre il 7 settembre, ore 11.30, presso la sala Teatro dell’Istituto comprensivo Rodari Nosengo in via San Paolo; mentre il 10 settembre 2018, ore 10.30 l’appuntamento sarà all’Istituto comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa presso l’auditorium di via Aldo Moro 20-22”.

Erano presenti all’incontro – oltre al vicesindaco Rosario Condorelli con delega alle manutenzioni e il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi – le dirigenti delle scuole pubbliche presenti sul territorio comunale Maria Virginia Filippetti, Anna Maria Sampognaro e Maria Rita Milazzo e i funzionari del Comune competenti per materia, Marco Scalirò (manutenzioni), Vincenzo Bontempo (istruzione) e Santo Lagona (servizi sociali).