Gela (Cl): “pala eolica”, sequestrati patrimoni illeciti per oltre 350 mila euro

Un patrimonio illecito accumulato da un imprenditore di Gela è stato sequestrato dagli agenti della guardia di finanza. Nell’operazione, denominata Pala eolica, sono stati sequestrati conti correnti e beni immobili a C.G. per un valore di oltre 350 mila euro.

Il sequestro arriva a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società di Gela che opera nel settore delle lavorazioni e costruzioni di edifici ed ingegneria civile. In particolare era emerso un fantomatico contratto di appalto per la costruzione di due pale eoliche nel territorio di Butera.

L’appalto era stato stipulato con l’imprenditore C.G. cui facevano capo diverse società. Le fiamme gialle di Gela hanno così deciso di intraprendere varie operazioni ispettive nei confronti dell’imprenditore cui facevano capo due società e una ditta individuale.

Le indagini hanno fatto emergere che il rapporto fra i due soggetti era finto e meramente cartolare. L’obiettivo era mettere su un meccanismo di frode basato su un sistema di società filtro per ridurre i flussi dei ricavi di alcune società mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Tra il 2013 e il 2015, per i finanzieri, sarebbero stati sottratti al fisco oltre 350 mila euro e i responsabili sono per questo stati denunciati per utilizzo ed emissione di fatture false.

A conclusione delle indagini delle fiamme gialle, la procura di Gela ha definito le indagini preliminari richiedendo il sequestro preventivo delle somme indebitamente sottratte all’erario.

Il gip del tribunale di Gela, a seguito della richiesta formalizzata dal pubblico ministero, ha emesso il decreto di sequestro preventivo per conti correnti, titoli azioni, beni mobili e immobili nella disponibilità dell’indagato. I militari della finanza hanno così potuto cautelare i proventi della frode fiscale e sequestrato liquidità, conti correnti, 4 fabbricati e sei terreni nella disponibilità dell’imprenditore.