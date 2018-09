Modica (Rg): rapina in una profumeria, un arresto

E’ entrato in una profumeria di Modica Bassa, nel ragusano, e dopo essersi accertato che non ci fossero telecamere, ha puntato il dito da sotto la tasca dei pantaloni, simulando il possesso di un’arma, esclamando con tono adirato “Dammi tutto quello che c’è nella cassa e non ti succederà niente”.

È successo nella serata di sabato verso l’orario di chiusura. Con la possibile minaccia di una pistola puntata contro di sé la proprietaria della profumeria è stata costretta a consegnare la somma che deteneva in casa per un ammontare di circa 60 euro. L’uomo si è dato poi a precipitosa fuga.

Agenti sono accorsi sul posto. La vittima è stata trovata ancora in stato di shock. In pochi minuti il malvivente è stato trovato nella propria abitazione intento ad assumere sostanza stupefacente unitamente ad altra droga. le dosi che i due soggetti erano intenti a consumare sono state acquistate con il provento della rapina.