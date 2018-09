Catania: torna la magia dei Buskers nel quartiere Ursino

La magia degli artisti di strada sta per tornare per le strade del quartiere Ursino a Catania. La macchina organizzativa è già in moto per la quinta edizione di Ursino buskers.

Quindici mila metri quadrati saranno interamente chiusi al traffico e si animeranno di luci, colori, arte, musica e magia. Otto le aree di spettacolo tematiche mentre è prevista una parata per il centro storico con tutti gli artisti in programma il 20 settembre.

A Catania arriveranno da tutto il mondo più di 40 compagnie e artisti. In programma 50 e più spettacoli gratuiti al giorno, 5 workshop per adulti, 3 giorni di laboratori ed attività per bambini e, ancora, street market, esposizioni d’arte, street food & beverage.

La manifestazione è organizzata dagli attivisti dell’associazione Gammazita in collaborazione con associazioni e volontari, per riqualificare lo storico quartiere del castello Ursino nel centro di Catania

Il Festival Internazionale di Arti di Strada di #Catania che dal 2014, ogni terzo weekend di settembre, per tre giorni anima il centro storico di Catania con giocolieri, circensi, musicisti, attori, acrobati e saltimbanchi. In una sola parola BUSKERS.

Artisti di ogni disciplina, provenienti da tutto il mondo, si incontreranno anche il 21, 22 e 23 Settembre 2018 intorno alle mura, lungo il fossato, tra le strade e le piazze del quartiere che sorge intorno al Castello Ursino per offrire spettacolo, meraviglia, storia e divertimento gratuiti a tutta la Città.

Ursino Buskers è un festival gratuito che riesce a regalare meraviglia e sorrisi a tutti.