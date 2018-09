È stato esaudito il desidero del reduce Melino Barbagallo. Voleva volare e lo ha fatto anche con l’ultimo velivolo della specialità pattugliamento marittimo, da pochi anni al servizio dell’aeronautica militare a Sigonella a Catania.

Barbagallo nel 1942 era telegrafista a bordo del velivolo CANT Z 1700 in attività di bombardamento nel canale di Sicilia. “Dal 1953, trasferito all’87° Gruppo Volo dell’Aeronautica Militare che operava dall’Aeroporto di Catania, ho volato – racconta – sul Helldiver S2C-5, sul Harpoon PV-2, sul Grumann S2F e infine, prima del mio congedo avvenuto nel 1979, anche sul velivolo BR-1150 Atlantic. Mi mancava di volare sull’ultimo velivolo del 41° Stormo e oggi, quasi all’età di 97 anni, ho finalmente realizzato il mio sogno; sono felicissimo; è stata un’esperienza magnifica così come tutta la mia carriera in Aeronautica Militare”.

Queste le parole del Sottotenente in congedo Melino Barbagallo, arruolatosi in aeronautica nel 1940, rivolte con emozione all’equipaggio del velivolo P-72A del 41° Stormo di Sigonella che lo ha condotto in volo durante una programmata missione addestrativa.

L’arzillo vecchietto, membro dell’Associazione Arma Aeronautica di Catania, proprio durante una delle attività del sodalizio di cui fa parte, aveva espresso il desiderio di volare anche sul P-72A.

L’iniziativa, accolta favorevolmente, ha permesso al reduce Barbagallo di visitare, mercoledì 29 agosto 2018, il 41° Stormo e l’Aeroporto di Sigonella e di essere poi accompagnato in volo dallo stesso Comandante della base siciliana, il colonnello pilota Francesco Frare.

Catania: a 96 anni in volo con il P-72 del 41° stormo di Sigonella Precedente 1 di 15 Successivo dav

A seguito di un momento di raccoglimento ai piedi del monumento dedicato ai caduti dell’87° gruppo volo, di cui il Barbagallo faceva parte, la giornata trascorsa a Sigonella si è conclusa con la consegna all’ospite del crest del 41° stormo e di una litografica del velivolo P-72A in ricordo dell’evento.

Il S.T. Melino Barbagallo è nato a Catania il 16 dicembre 1921. Nel 1940 si è arruolato in Aeronautica Militare. Nel 1942, dopo avere frequentato la scuola specialisti a Milano e Capodichino ed acquisito il brevetto di radiotelegrafista, è stato trasferito all’Aeroporto di Gela da dove ha partecipato a diverse missioni di guerra nel Mediterraneo a bordo del velivolo CANT Z 1700bis. Dopo la fine della guerra, ha frequentato a Scuola Specialisti AM di Caserta. Nel 1953, in qualità di radarista di bordo, è stato assegnato definitivamente all’87° Gruppo Volo – prima autonomo e dopo del 41° Stormo Antisom – operante dall’Aeroporto di Catania-Fontanarossa e volato, fino alla data del congedo nel 1979, diverse migliaia di ore di volo sui velivoli Helldiver S2C-5, Harpoon PV-2, Grumann S2F e BR-1150 Atlantic.

Il 41° Stormo Antisom dell’AM di Sigonella, alle dipendenze dell’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina, è dotato di velivoli P-72A con i quali garantisce la propria missione primaria che consiste nel contrastare la minaccia navale e nel fornire il servizio di ricerca e soccorso in mare a lungo raggio, mantenendo sotto controllo, a protezione delle principali vie marittime, le unità navali potenzialmente ostili. Inoltre, assicura il controllo del traffico mercantile, nell’ambito delle operazioni contro il terrorismo internazionale ed il supporto alle attività volte al controllo dei flussi d’immigrazione clandestina dai quadranti meridionali del mediterraneo, garantendo la copertura di ampie zone di mare, con l’eventuale localizzazione di profughi in mare e l’allertamento degli organi preposti, compreso un primo intervento Search and Rescue (SAR) in caso di sinistro marittimo e naufragio degli stessi.