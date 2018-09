Castell’Umberto (Me): la storia di borgo Luigi che sembra favola

Sa dell’incredibile la storia di Borgo Luigi nel Comune di Castell’Umberto, centro nebroideo in provincia di MEssina, e traduce l’aspetto dello “straniero” in veste amichevole ed operativa. Lei si chiama Florentina, ed è arrivata dalla Romania 15 anni fa. In Sicilia si è sposata con Emilio ed insieme hanno iniziato a vivere a Borgo Luigi, piccolissimo borgo completamente disabitato dove gli unici residenti erano lei, suo marito ed il figlio Eduard.

Tutto quello che era presente a Borgo Luigi erano dieci case, vecchie e disabitate. Coloro che vi vivevano sono morti ed i figli hanno intrapreso strade che li hanno condotti fuori dai luoghi vissuti dai genitori. Florentina è una donna amichevole e solare e questo ben presto riesce a tradurre il nuovo contesto in cui vive in modo positivo. Ogni giorno che passa Florentina inizia a piantare un fiore, a sistemare un vaso, a ripulire i vialetti, inizia pian piano e senza alcuna aspettativa a prendersi cura del luogo in cui vive.

Borgo Luigi diventa sempre più incantevole tanto che i piccoli bimbi che vivono nelle altre contrade iniziano ad aandare a trovare Florentina che entusiasta inventa nuovi giochi e quello che ero un impegno suo, diventa un modo per accogliere questi bimbi che ormai tutti i giorni salgano a Borgo Luigi.

I giochi si traducono in attività operative e Florentina insegna gli antichi mestieri ai bimbi che accettano entusiasti. Così si cucina, si lavora all’uncinetto, si pulisce e si annaffia il Borgo, diventato ormai, pieno di piccole creature entusiaste di poterci giocare ed apprendere nuovi mestieri. I bambini aiutati da Florentina giocano anche a teatro, così attraverso la recita si rivive la vita dei nonni, dei bis nonni. Attraverso uno strumento ormai comune a tutti (I phone) ed in modo completamente spontaneo Florentina riprende queste recite.

Vengono prodotti 17 filmati, perfetti ed interessanti. Emanuele Caputo è un giovane ragazzo, molto bravo con i video, tanto che, vuol aiutare Florentina a montare i 17 video. Ne esce fuori un bellissimo lavoro. Tutto questo ha portato all’organizzazione dell’evento, con la proiezione del cortometraggio, la presentazione dei lavori e la visita di uno dei borghi diventato ormai tra i più caratteristici dei Nebrodi.

Presenti il vice sindaco Valeria Imbroglio che ha illustrato i lavori ed i filmati, l’assessore Pruiti Ciarello Laura, che si è approntata nell’aiuto di pietanze come la preparazione di “crispeddi”. È venuta fuori una bellissima serata estiva, allegra e costruttiva dove qualunque turista avrebbe avuto il piacere di esserci. Questa donna rumena ha dimostrato, cosa significa integrarsi, ricostruire, costruire ed entusiasmare. Durante l’intervista ha affermato “voglio dare un segnale per dire di non aspettare sempre di essere ripagati, di fare qualcosa per ottenere altro in cambio, l’amore e l’entusiasmo di questi bambini per me sono stati la più grande gioia e soddisfazione”.

Adesso prossima tappa sarà quella di dicembre con l’iniziativa “Borgo Luigi illuminato” tutti i bimbi pronti a portare la letterina di Natale sù al piccolo Borgo e poi chissà quali sorprese attenderanno grandi e piccini.

Nel video che vi proponiamo, realizzato da Salvatore Anzà, alcuni momenti della serata, uno stralcio delle immagini dei video proiettati con protagonisti i bambini e i ringraziamenti del vice sindaco Valeria Imbrogio Ponaro e di Florentina