Acireale (Ct): indagato un parcheggiatore abusivo

Agenti della polizi di Stato di Catania hanno denunciato un parcheggiatore abusivo di 60 anni per occupazione e invasione di terreni e pubbliche vie.

Gli agenti hanno notato l’uomo che aveva interrotto il trasito e occupato illegalmente buona parte della pubblica via e, nello specifico, di aver chiuso con due transenne e occupato, con altri oggetti quali sedie, un pezzo della strade, di fronte ad una discoteca del luogo. Il suo intento era quello di esercitare illegalmente l’attività di parcheggiatore abusivo.

Agli utenti in transito l’uomo diceva che, per poter accedere all’area pubblica, dovevano versare almeno un euro a lui che, in cambio, garantiva una vigilanza e una custodia dei veicoli fino alla chiusura della discoteca. L’uomo ha aggiunto che nell’area, pari a circa 4 mila metri quadrati, occupata illegalmente, riusciva a far parcheggiare circa 300 veicoli.

Non si esclude la presenza anche di alcuni collaboratori che per durante il controllo non sono stati individuati. L’indagato è stato anche multato ed è stato segnalato alla finanza e all’agenzia delle entrate per evasione fiscale.