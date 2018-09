Modica (Rg): operazione antidroga, arrestati due giovani

Un ragazzo e una ragazza sono stati arrestati a Modica, nel ragusano, dagli agenti della polizia di Stato, impegnati in una operazione antidroga. Sono stati trovati in possesso di oltre 150 grammi di sostanza stupefacente.

Nello scorso fine settimana gli agenti hanno arrestato un uomo e una donna lui incensurato, 26 anni e la seconda, 21 anni, con precedenti per furto e ricettazione.

Nell’operazione condotta dal commissariato di Modica sono state impiegate unità cinofile antidroga, 10 pattuglie, 20 uomini e diversi mezzi di supporto oltre che volanti ed auto civetta.

L’attività ha preso il via da alcune segnalazioni giunte dagli utenti. Nel corso della prima operazione è stato arrestato l’incensurato e sono stati identificati numerosi avventori che si trovavano sia all’interno che all’esterno di un locale. Il cane Ulla, giunto in prossimità dell’arrestato, ha dato immediatamente segnale della presenza di droga che si trovava nelle tasche dei pantaloni del giovane.

Il giovane ha pure ammesso di detenere in casa alcuni grammi di cocaina. Giunti nella sua abitazione, nella parte alta di uno scaldabagno, è stato trovato un involucro in carta igienica dove si trovava della droga semisolida all’interno di una confezione in cellophane trasparente.

Inoltre, è stato trovato il bilancino di precisione nascosto sopra il frigorifero del vano cucina. In conseguenza di ciò il giovane è statao arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Nel corso di ulteriori indagini, gli agenti hanno controllato un’abitazione di Modica bassa dove erano stati segnalati andirivieni sospetti di giovani. Sempre con l’ausilio delle unità cinofile nell’abitazione dove dimorava la ragazza arrestata, in una nicchia sulla parete alla destra della porta di ingresso, è stato trovato un contenitore a forma cilindrica di tabacco con un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, tre stecche confezionate in cellophane contenente analoga sostanza del peso di circa 30 grammi, alcune lame di cutter annerite e 600 euro in contanti.

Inoltre, da alcuni mobili sono state prelevate e consegnate altre lame per cutter, una pralina di sostanza polverulenta di colore bianco, avvolta in cellophane di colore giallo, del peso di 0,66 grammi, verosilimente droga sintetica nonché diverse stecchette di hashish che, aggiunte alle altre rinvenute dal personale sparse per tutta la casa, arrivavano ad essere in tutto 23 per un peso di 15 grammi circa.

In un bicchiere in plastica posto sopra un mobiletto sono stati trovati frammenti di cellophane di vari colori, verosimilmente da utilizzare per il confezionamento dell’hashish, un bilancino di precisione e due confezioni di cartine parzialmente utilizzate. Tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro.