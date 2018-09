Custonaci (Tp): Giuseppe Castiglione vince il 15° slalom città del marmo

Giuseppe Castiglione ha vinto il quindicesimo slalom città internazionale dei marmi – Custonaci, del trapanese, valevole per la coppa Aci sport e il campionato regionale slalom.

Per la quarta volta consecutiva Castiglione agguanta il primo posto dello slalom Città di Custonaci. Sui 2.500 metri del percorso con dodici barriere di rallentamento, il pilota di Buseto Palizzolo, in gara su Radical SR4 1600, ha chiuso in 107,32.

Castiglione (che vince anche il gruppo E2SC) ha staccato il compaesano Antonio Virgilio, pure su Radical Sr4, in 111,17. Ottimo terzo posto per il mazarese Girolamo Ingardia (gruppo E2SS) debuttante su Formula Ghipard (112,45), ottenuto nella terza manche scavalcando ben due avversari.

Non riesce a salire sul podio il pacecoto Michele Poma su Radical Prosport (112,57), mentre al quinto posto si piazza il trapanese Andrea Foderà su Formula Gloria (115,11), sesto il presidente della scuderia Trapani Corse, Nicolò Incammisa su RadicalSr4 (115,18), settimo l’alcamese Claudio Bologna su Formula Gloria (115,23), settimo), ottavo il trapanese Fabio Peraino su Radical Prosport (119,04), nono il saccense Antonio Di Matteo su Formula Gloria (119,05) e decimo il busetano Andrea Raiti su OsellaPA21S Honda (119,98).

Nel gruppo autostoriche affermazione di Giovanni Campo su Fiat 600 Abarthin 140.53, nelle attività di base duello all’ultimo secondo con affermazione di Giovanni Irato su FiatX1/9, nella bicilindriche Gaspare Piazza (134,75), nel gruppo E2 Silhouette Vincenzo Cammarata, 131,17, nel gruppo E1 Italia vince Domenico Gangemisu Fiat 127 Sport in 125,78, nel gruppo Prototipi slalom Manuel D’Antoni su Fiat 500 Maxi Suzuki in 126,80, nel gruppo N Ignazio Bonavires, su Peugeot 106 R in 130,42, nel gruppo speciale slalom Giuseppe Virgilio su Fiat 126 (131,29), nel gruppo A Salvatore Burgio su Peugeot 106 R (132,38), nel gruppo Racing Start Salvatore Giacalone su Peugeot 106 R (138,06), racing start plus Antonino Tilotta su Citroen Saxo (136,83). Infine la Coppa Dame è andata a Martina Raiti, ventinovesima assoluta su 102 partenti, su Osella PA21 Junior Honda 1600.

Centodue i piloti che hanno partecipato alla gara, presenti i migliori driver delle più prestigiose Scuderie siciliane, dalla Armanno Corse, dalla CST Sport alla AC Festina lente, Trapani Corse, Catania Corse, Project Team di Agrigento, TM Racing e Misilmeri Racing.