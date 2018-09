Tortorici (Me): verso il secondo concorso della fondazione Crimi “la farmacia in uno scatto”

Ci sarà tempo fino al prossimo 15 settembre per partecipare al secondo concorso fotografico indetto dalla fondazione Sebastiano Crimi dal titolo “La farmacia in uno scatto”.

L’obiettivo della fondazione, nata per volontà della vedova e dei figli del farmacista Sebastiano Crimi che per anni ha lavorato a Tortorici, è quello di valorizzare il campo di ricerca farmaceutico dal punto di vista culturale, economico e sociale.

Potranno partecipare al concorso fotograi professionisti e semplici appassionati di fotografia. Il tema è la farmacia intesa come insieme di luoghi e persone che si occupano di studio, produzione, distribuzione, prescrizione e dispensazione dei farmaci.

I partecipanti dovranno inviare il loro migliori scatti sul tema proposto accompagnato da un breve testo descrittivo tramite il portale alla pagina www.fondazionecrimi.it/lafarmaciainunoscatto

Il file dovrà essere inviato in formato pdf o jpg con una dimensione massima di 50 Mb tramite l’apposito modulo presente sulla pagina internet della fondazione. In caso si dovessero riscontrare difficoltà a caricare il file online, si potrà inviare la foto all’indirizzo email fondazione.crimi@gmail.com completa di nome, cognome, email, telefono, foto, titolo, commento, autorizzazione trattamento dati personali. La foto, che potrà essere a colori o in bianco e nero, dovrà essere inedita e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

A decidere i vincitori del concorso sarà una apposita giuria composta da: Marilena Agosta, farmacista, amministratoore delegato DM Barone; Salvo Presti, regista; Silvestre Buscemi, direttore dipartimento STebicef Unipa; Alba Triscari, studentessa farmacia UNIME; Daniele Rossaro, amministratore delegato Delarom; Giacchino Nicolosi, presidente Federfarma Sicilia e Rocco Crimi, presidente della fondazione Crimi.

(la foto è una delle foto vincitrici del concorso nel 2017 a firma di Marzia Trusso)