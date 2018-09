Palagonia (Ct): travolge con l’auto i vicini, morta una anziana e sette feriti

Tragedia a Palagonia nel catanese dove una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due di loro in maniera grave.

Ad uccidere l’anziana è stato un vicino di casa che l’ha travolta con un’auto la notte scorsa. Le vittime erano tranquillamente sedute su tavoli in una strada chiusa.

Una serata tranquilla e in compagnia. Quando l’uomo, forse anche per vecchi rancori di vicinato, è salito sull’auto e volontariamente ha travolto il gruppetto più volte prima di fuggire. È in corso una battuta dei carabinieri anche con eli elicotteri per cercare l’uomo.

I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Caltagirone, Militelloe Catania. Uno dei feriti è in prognosi riservata. I fatti si sono verificati in via Savona.