Comiso (Rg): all’Olympia riconfermato Davide Boiardi

Davide Boiardi resta in casa Olympia. La dirigenza ha riconfermato la forte guardia ragusana anche per la stagione agonistica 2018/2019.

Con questa operazione L’Olympia completa il roster messo a disposizione del coach Davide Ceccato a pochi giorni dall’inizio della preparazione in vista del campionato di serie D che inizierà il 14 ottobre, alle ore 18, con la partita casalinga contro Aci Bonaccorsi.

“Sono contento – afferma il coach Davide Ceccato – della riconferma di Boiardi e con lui completo il tassello mancante del quintetto base. Davide lo conosco molto bene avendolo allenato per diversi anni e so quanto sia importante nel contesto della nostra squadra che si è già arricchita in questi giorni con gli arrivi della guardia Matteo Celesti e dei pivot Guglielmo Susino e Marcus Russell. Quest’anno, grazie allo sforzo della società, posso contare senza dubbio su un roster più competitivo rispetto alla scorsa stagione.

Anche relativamente all’aspetto tecnico la società mi ha dato la possibilità di poter contare sulla riconferma di Filippo Cappello come mio assistente e di Massimiliano Farruggio nella qualità di preparatore fisico e atletico. Quindi una compagine completa in tutti i suoi ruoli per disputare un campionato dignitoso considerato anche il girone dove la nostra squadra è stata inserita sicuramente molto più competitivo rispetto a quello dell’anno scorso”.

Il presidente Roberto Biscotto dichiara: “Abbiamo voluto approntare assieme al vice presidente Mauro Bonifacio, al presidente onorario Vincenzo Amato e ai dirigenti Elio Pace, Carmelo Re, Salvatore Modica, Salvo Modica e Gino Palumbo, una squadra più competitiva vista la lunga tradizione del basket a Comiso. L’anno scorso abbiamo avuto una buona affluenza del pubblico al Paladavolos e auspichiamo che quest’anno ci sia ancora una maggiore presenza a sostegno della squadra”.