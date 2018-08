Catania: incontro con i sottosegretari all’Interno

I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni hanno incontrato questa mattina a Catania, alla presenza del questore Alberto Francini, al vicario del prefetto Enrico Gullotti e al sindaco Salvo Pogliese.

Hanno anche incontrato il commissario di polizia che è rimasto ferito nel corso di una tentata rapina nella sua abitazione. Entrambi i rappresentanti del ministero dell’Interno hanno avuto parole di elogio e di apprezzamento per il poliziotto catanese che ha prontamente reagito ad un’aggressione subita nella propria abitazione dove, come ha sottolineato Candiani, “dovrebbe essere il luogo in cui ogni cittadino ha diritto a trovare la massima sicurezza e serenità”.

Il questore Francini ha sottolineato la professionalità e la capacità operativa del commissario che, attesa anche la non più giovanissima età, ha affrontato i due giovani aggressori, riuscendo ad arrestarne uno.

Parole di solidarietà al commissario giungono anche da parte del sindaco Pogliese che ha voluto esprimere vicinanza al poliziotto ferito. Vicinanza più volte sottolineata anche dal sottosegretario Molteni che ha assicurato la massima disponibilità alla questura di Caania per sempre più incisivi controlli del territorio, nell’ottica di una più generale attenzione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.