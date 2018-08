Capo d’Orlando (Me): un settembre di appuntamenti

L’estate non è finita a Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina. Continuano, infatti, gli appuntamenti di settembre che tracciano il solco di un mese particolarmente vivace.

Domani e domenica, 1 e 2 settembre, Capo d’Orlando ospiterà la manifestazione “Motori classici in eleganza” che vedrà la partecipazione di circa 30 vetture d’epoca costruite tra gli anni ’20 e gli anni ‘70.

L’evento, organizzato dall’associazione Motori Classici, sarà caratterizzato dalla presenza di modelle in stile vintage e dagli equipaggi che si abbiglieranno in tema con gli anni di costruzione delle proprie vetture.

Domenica 2 settembre, poi, l’arena del Castello Bastione ospiterà lo spettacolo teatrale “Una ricetta per single” messo in scena dall’associazione Recitando e Parolando. In caso di maltempo, la commedia si terrà lunedì 3 al teatro “Rosso di San Secondo”.

Intanto, proseguono i preparativi per due eventi che promettono di calamitare un gran numero di persone. Nel fine settimana dal 7 al 9 settembre, infatti, sul lungomare Andrea Doria si svolgerà la “Festa del Mare” con l’attiva partecipazione dei ristoratori orlandini. Si tratta, com’è noto, di una manifestazione dedicata alle tradizioni marinare con degustazioni di pesce locale e prodotti tipici.

Prende forma, poi, la “Festa dei Colori” che si svolgerà nel fine settimana del 15 e 16 settembre. I grandi carnevali del Mediterraneo, quelli di Acireale, Misterbianco e Malta si incontreranno a Capo d’Orlando in un trionfo di colori, musica e divertimento. Circa 800 persone sfileranno in maschera per le vie della città accompagnate da diverse “Guggen Band” e dalle bande musicali orlandine.

“Sarà un grande evento colorato tutto da vivere nel cuore di settembre, un mese denso di appuntamenti – commenta l’Assessore al Turismo Rosario Milone – un mese su cui puntiamo con convinzione per creare movimento sfruttando un clima straordinario e perché è bene ricordare che Capo d’Orlando è viva tutto l’anno”.