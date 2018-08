Tortorici (Me): da domani verranno consegnati i kit per la differenziata

Da domani, venerdì 31 agosto, a partire dalle 08.00, i cittadini di Tortorici potranno ritirare i kit occorrenti per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici residenziali al comune.

I kit saranno consegnati in questa prima fase sperimentale a tutti gli utenti residenti nelle vie del centro nebroideo. Nei prossimi mesi poi, progressivamente, verranno resi disponibili anche per le zone A, B, C e D.

Per ottenere i kit i cittadini dovranno presentarsi nella sede comunale al piano terra di viale Rosario Livatino muniti di documento di riconoscimento, avviso di pagamento o denuncia di iscrizione alla Tari. Si potrà anche delegare per iscritto un proprio incaricato al ritiro del kit che dovrà, anche lui, presentarsi con la delega, il documento di riconoscimento del delegante e il proprio, avviso di pagamento o denuncia di iscrizione alla Tari dell’utente.

Ogni kit conterrà un mastello da 40 litri marrone per la raccolta dell’umido, uno da 40 litri di colore blu per vetro e lattine nonché due rotoli e 30 sacchi ciascuno di colore azzurro per la raccolta della carta, due rotoli da 30 sacchi ciascuno di colore giallo per la raccolta della plastica e un opuscolo informativo per il corretto conferimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda l’umido, invece, non saranno conferiti sacchetti e si potranno utilizzare sacchetti biodegradabili di qualsiasi colore. Per il rifiuto indifferenziato secco i cittadini dovranno utilizzare sacchetti trasparenti preferibilmente di colore grigio, non forniti dal comune. Non si potranno più utilizzare i sacchi neri.

I mastelli sono predisposti per effettuare il riconoscimento delle utenze. Ogni contenitore sarà dotato di microchip che trasmette il codice del contenitore in radiofrequenza.

Il comune avvisa la cittadinanza che l’uso del kit è obbligatorio da subito e a regime non sarà più possibile conferire i rifiuti con le altre modalità fin qui in uso a meno che non si voglia incorrere in sanzioni amministrative.