Roccella (Pa): notte bianca al castello con Roccamaris tra musica, arte e sapori

Una serata straordinaria con il Castello di Roccella protagonista. I visitatori potranno immergersi per una notte in un’atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali – grazie all’esibizione di giovani talenti-, degustazioni di vini, dolci e altri prodotti del nostro territorio grazie ad alcune aziende siciliane e vivere il Castello approfondendone la sua conoscenza, un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico-culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella.

Per tutta la serata, fino a tardi, sarà possibile visitare il Castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell’Associazione Roccamaris. Sul terrazzo della torre inoltre si potrà godere da più vicino della vista eccezionale del cielo sopra il Castello.

Si ringraziano per le degustazioni l’azienda Santa Barbara Food, l’azienda Sapori Siculi, il biscottificio Tumminello e le Cantine Val di Suro.Aprirà la serata il DixieJazz Duo dei maestri Gabriele D’Ascoli (tromba) e Francesco Puglisi (fisarmonica).

Il duo, composto da artisti siciliani, spazierà dallo Standard Jazz ai classici della musica leggera arrangiati e rivisti in chiave swing per un evento unico e coinvolgente.

Questo tipo di formazione, tromba-fisarmonica, rappresenta un’eccezione nel panorama artistico, nata dalla volontà di due musicisti che, dopo anni di amicizia, hanno voluto creare qualcosa di unico nel suo genere.

L’evento fa parte della kermesse estiva di eventi culturali “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello” organizzata al Castello di Campofelice di Roccella dall’associazione Roccamaris con il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella.