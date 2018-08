Ragusa: rubavano carrube, 5 arrestati

Cinque ladri sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato di Ragusa. I cinque avevano messo a segno diversi furti nelle campagne.

Nel corso dell’azione di contrasto ai furti due equipaggi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, si sono prontamente recati nelle campagne adiacenti al castello di Donnafugata.

L’azione simultanea delle due volanti ha permesso di cinturare la zona e sorprendere all’interno di un terreno tre persone che raccoglievano carrube dagli alberi. I tre non hanno avuto modo e tempo nemmeno di tentare una disperata fuga.

Nel momento in cui sono intervenuti gli agenti i malviventi avevano già raccolto diversi sacchi di carrube che li avevano nascosti in un muretto a secco ed erano pronti per essere caricati in macchina. I tre, un cinquantenne di Comiso e due romeni, non sono riusciti a giustificare la loro presenza i nquel terreno, iniziando ad accampare varie versioni che si contraddicevano fra loro.

I sospetti dei poliziotti sono stati fugati quando è arrivato sul posto il proprietario del terreno che ha confermato l’attività furtiva da parte dei tre soggetti sorpresi a rubare le carrube.

Nel corso di un ulteriore incontro gli agenti hanno sorpreso in un fondo attiguo altri due soggetti, originari della provincia di Catania e Caltanissetta, mentre erano intenti a raccogliere i frutti del carrubo.

Uno di loro, già con precedenti specifici, ha iniziato ad accmpare ipotetiche autorizzazioni del tutto sconfessate all’arrivo del proprietario del ofndo che ha confermato la natura furtiva in atto da parte dei due.

Al termine delle due operazioni sono state recuperate più di mezza tonnellata di carrube, rubate dagli alberi e pronte per essere smerciate sul mercato per ricavarne un illecito profitto.

Le manette sono scattate ai polsi di C.G., 54 anni, residente a Vittoria; B.M. 25 anni; E.R., 38 anni; B.R., 54 anni, G.P. 58 anni, tutti residenti a Comiso, centro in provincia di Ragusa. Dovranno rispondere tutti di furto aggravato in concorso. per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Più di 600 Kg di carrube sono state restituite al legittimo proprietario.