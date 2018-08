Catania: si insedia il nuovo dirigente del reparto prevenzione crimine

Oggi si insedia il nuovo dirigente del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale di Catania, vice questore aggiunto Giacomo Antonio Iurato. Prende il posto del vice questore Paolo Leone che andrà a dirigere il reparto prevenzione crimine del Piemonte.

Iurato, 42 anni, catanese, entrato in polizia nel 2006 come ispettore, nel 2009 ha vinto il concorso come commissario, ricoprendo molteplici incarichi maturando un’esperienza in diversi settori.

Il suo ultimo incarico è stato quello di vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Auguri di buon lavoro per il nuovo incarico arrivano dal questore Alberto Francini e da tutto il personale della questura etnea.